Serie D: schiaffo al cartellino e non solo. Per il tecnico Taurino la squalifica è pesantissima

Fino alla scorsa settimana si discuteva sulla maxi squalifica subìta dal tecnico della Reggina Alfio Torrisi al quale il Giudice Sportivo ha comminato ben quattro giornate. A fare notizia e richamando pure l’attenzione dei giornali nazionali, è stata invece la stangata nei confronti dell’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Taurino:

Il comunicato del Giudice Sportivo

Squalifica per dodici gare effettive: Taurino Roberto (Virtus Francavilla)

“Al termine della gara, raggiungeva con fare minaccioso il Direttore di gara e profferiva al suo indirizzo espressioni irriguardose mentre gli stringeva con forza la mano in maniera irridente. Allontanato da un dirigente della propria squadra, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, raggiungeva nuovamente il Direttore di gara con fare minaccioso, costringendo l’Arbitro ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive ed irriguardose e sferrava un violento schiaffo sulla mano dell’Ufficiale di gara facendogli cadere il cartellino. Si allontanava quindi, definitivamente, continuando a tenere atteggiamento offensivo“.