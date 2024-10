Serie D: il Trapani allunga, pareggio per la LFA Reggio. Risultati e classifica

Amaranto adesso fuori dai play off. Avanza il Real Casalnuovo, prossimo avversario al Granillo

Non è stato facile per il Trapani avere ragione del San Luca con il match terminato con il punteggio di 2-1. Bloccate sul pareggio Siracusa e Vibonese, mentre la LFA Reggio Calabria non va oltre il pari ad Agrigento.

I risultati della giornata

Akragas – LFA Reggio Calabria 1-1

Canicattì – Sancataldese 2-2

Trapani – S. Luca 2-1

Gioiese – Licata 1-2

Ragusa – Siracusa 0-0

Real Casalnuovo – Igea V. 2-0

Vibonese – Acireale 1-1

Città S. Agata – Portici

Riposano: Castrovillari e Locri

La classifica