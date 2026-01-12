Serie D: due mesi senza vittorie. Possibili novità in panchina per la Vibonese

I rossoblu saranno i prossimi avversari della Reggina al Granillo

“Due mesi senza vittorie per la Vibonese, che adesso sta valutando la separazione con l’allenatore della prima squadra Raffaele Esposito. Il ko rimediato ieri contro l’Enna per 3-1 potrebbe rivelarsi fatale per il futuro dell’ex Paganese, verso l’addio dal club rossoblù.

Club e allenatore vanno così verso il divorzio in quanto non c’è più condivisione d’intenti. Tra le parti non ci sono più le condizioni per proseguire il rapporto. Esposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non si trovava più in accordo con il programma societario e si va quindi ora verso la risoluzione contrattuale”.

fonte: seried24.com