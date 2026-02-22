Serie D, Vigor Lamezia-Reggina: settore ospiti sold out. Il dato finale
La squadra amaranto avrà come sempre la grande spinta del suo pubblico
22 Febbraio 2026 - 13:43 | Redazione
Tra poco Vigor Lamezia e Reggina scenderanno in campo per una sfida che vede opposte due squadre con obiettivi differenti. Gli amaranto puntano al ritorno alla vittoria dopo il pareggio con il Messina e come spesso accade, avranno al loro fianco tantissimi tifosi. Si era capito da subito che i supporters amaranto avrebbero invaso Lamezia e infatti secondo quanto comunicato dalla società, è sold out il settore ospiti con circa 1000 tifosi ad occuparlo, più almeno un centinaio in tribuna.