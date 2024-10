Reggio, serpente in macchina e traffico in tilt: in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco

Traffico e anche un po’ di spavento a Reggio Calabria per la presenza di un serpente all’interno di una macchina. Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono stati allertati in via San Francesco da Paola, nei pressi di piazza Sant’Agostino, a causa della segnalazione di un serpente all’interno di una vettura.

Giunti sul posto, i vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza l’animale. Le operazioni, che hanno richiesto diversi minuti, hanno causato un rallentamento del traffico.