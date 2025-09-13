Serra San Bruno: violenta rissa tra vicine arrestate 5 donne

A Serra San Bruno, il personale del Commissariato di Polizia ha arrestato cinque donne coinvolte in una violenta rissa scoppiata in una strada del centro cittadino.

L’episodio è stato notato dagli agenti di una volante, impegnati nei consueti controlli del territorio, che sono prontamente intervenuti per sedare gli animi e separare le contendenti.

Le indagini e l’identificazione delle donne

Le indagini svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria hanno permesso di identificare tutte le partecipanti e ricostruire le singole condotte. Le donne coinvolte risultano già note alle forze dell’ordine per pregressi dissidi legati a rapporti di vicinato.

Durante la rissa, due delle donne hanno riportato lesioni e sono state necessarie le cure del personale sanitario per il trattamento delle ferite.

Arresti domiciliari

Le cinque donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari e sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per l’ulteriore corso delle indagini e delle azioni legali.

Fonte: Ansa Calabria