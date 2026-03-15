Sestito, Presidente Fipav Calabria: ‘Reggio si riscopre capitale della pallavolo’

Un fine settimana da incorniciare per la pallavolo calabrese. Il PalaCalafiore di Reggio Calabria è stato il cuore pulsante della disciplina ed ha richiamato tantissimi appassionati.

Il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, ha commentato con entusiasmo questa due giorni storica, tracciando un primo bilancio positivo e guardando già ai prossimi appuntamenti.In campo sia le Finals di Coppa Calabria by Sensation della C Femminile, che il Big Match di Serie A3 tra la massima espressione del volley regionale, la Domotek contro Lecce.

“Coinvolgimento totale. Abbiamo visto tanti giovani, tantissime ragazze in campo e sugli spalti. È uno scenario meraviglioso. Le squadre stanno dando spettacolo e oggi sarà ancora una grande festa. Siamo felici di essere qui e di far parte di questo momento storico per la pallavolo reggina e calabrese. Bisogna dare atto alla Domotek di aver avuto la giusta sensibilità nell’unire due eventi così importanti in pochi giorni. La partita decisiva di campionato e la finale di Coppa non potevano che essere un ottimo viatico per rilanciare l’attenzione su questo sport. Reggio sta finalmente tornando a parlare di pallavolo come merita.

I ricordi sono tanti in questa città: i Vigili del fuoco, il Principe di Piemonte. È da lì che è nato tutto. Reggio Calabria ha una storia pallavolistica importantissima. Da quelle palestre sono usciti professionisti che oggi ricoprono ruoli fondamentali nella società, nello sport e nelle istituzioni cittadine. Quella scuola è stata la nostra maestra e oggi ne raccogliamo i frutti.

La Coppa Italia della Domotek? A livello cittadino, a livello maschile, non si era mai visto nulla di simile. Fa piacere, fa notizia, ne sta parlando tutta Italia. Questa vittoria è stata costruita con pazienza, con la voglia di andare avanti e di non far mancare nulla a un club che si sta dimostrando all’altezza delle grandi. Giocare in casa è stato importante, ma l’impresa resta una scommessa vinta.

E l’Italia maschile nel mese di Agosto? E non è finita qui. A cavallo di quello che accadrà in campionato, nel mese di agosto arriverà la Nazionale, la squadra campione del mondo. Sembra una storia già scritta, uno storytelling con il lieto fine. Sarà un grande evento per tutto il Sud Italia. Il movimento sta rispondendo alla grande. È una grande emozione vedere il ritorno del pubblico sugli spalti. Buona pallavolo a tutti”.