Endocrinologia dello Stretto: a Reggio focus su adolescenti, obesità e prevenzione del diabete

Al via domani, 6 giugno 2025, alle 10:30, presso l’hotel Excelsior di Reggio Calabria, la settima edizione del convegno “Endocrinologia dello Stretto”. Questo appuntamento, ormai consolidato nel panorama nazionale, ha come obiettivo la condivisione di aggiornamenti e strategie per affrontare le sfide in ambito endocrinologico, con un focus particolare su prevenzione del diabete, obesità in età adolescenziale, e la gestione delle malattie metaboliche.

Obiettivi dell’edizione 2025

Il convegno di quest’anno si concentra su temi di grande attualità, tra cui:

La prevenzione del diabete e l’ obesità adolescenziale .

e l’ . Il rafforzamento della rete diabetologica territoriale .

. Le nuove frontiere del progetto Jacardi: un’iniziativa dell’Unione Europea in cui è coinvolta l’ASP di Reggio Calabria, mirata a combattere la crescente prevalenza di malattie cardiovascolari e diabete.

Programma della giornata

Il convegno è accreditato come corso di Educazione Continua in Medicina (ECM) e sarà articolato in due sessioni principali. La prima sessione si concentrerà sul progetto “Combattere l’eccesso ponderale della popolazione in età adolescenziale”, proponendo un piano terapeutico personalizzato per la prevenzione dell’obesità e il contrasto precoce al diabete. Un aspetto centrale della discussione sarà l’importanza di una rete diabetologica integrata, con l’introduzione della cartella diabetologica informatizzata per il monitoraggio clinico e l’ottimizzazione delle risorse.

Il progetto Jacardi e la sanità digitale

Sarà inoltre presentato il progetto Jacardi, che si concentra sulla sanità digitale, sull’educazione terapeutica e sull’equità nell’accesso alle cure. Sarà illustrato uno screening gratuito per diabete e malattie cardiovascolari, attraverso la compilazione di semplici questionari online.

Seconda sessione: disturbi del neurosviluppo

La seconda sessione, più focalizzata sugli aspetti clinici e sociali, esplorerà le problematiche metaboliche nei bambini con disturbi del neurosviluppo, in particolare quelli autistici. Verranno proposte soluzioni innovative per il sostegno delle competenze sociali e la promozione dell’inclusione attraverso l’adattamento dell’ambiente alle necessità specifiche.

Tavole rotonde e discussioni

Durante l’evento, sono previste tavole rotonde dove esperti del settore discuteranno esperienze cliniche, progetti territoriali e le criticità legate alla gestione delle malattie metaboliche. Le discussioni saranno moderate dal Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, e dal Dirigente Medico Endocrinologo, Ernesto Giordano.