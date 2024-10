‘Settimana nazionale della dislessia 2017’: gli incontri a Reggio Calabria

In occasione della Settimana della Dislessia 2017 la Sezione di Reggio Calabria organizza incontri e seminari.

Il progetto, che ha già preso il via lunedì 2 ottobre, vedrà la nostra città impegnata in numerosi eventi.

Già nella giornata di ieri, martedì 3 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.30 si è tenuta, presso la “Galleria di Palazzo San Giorgio” Corso Garibaldi Reggio Calabria, la festa d’apertura Settimana della Dislessia 2017 “Insieme è più bello” per ragazzi e genitori con buffet di dolci e giochi per i ragazzi mirati a rafforzare la consapevolezza di sé.

Oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 avrà invece luogo l’incontro “I DSA E IL CONSERVATORIO” presso il Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria. Riflessioni sui DSA e la musica, testimonianza di due giovani studenti DSA: concerto di chitarra classica Caminiti Antonio alunno del Conservatorio Dislessico. Saluti Istituzionali: Maestro Francesco Barillà, Direttore del Conservatorio. Relatori: Maria Concetta De Masi, Formatore AID; Adelaide Laganà, Presidente della sezione di Reggio Calabria, Formatore AID; Caminiti Vivina Rosaura, matricola universitaria e Leonardo Basile, studente.

L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli eventi della settimana della dislessia a Reggio Calabria continuano giovedì 5 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

con il seminario:“I DSA IL LORO PERCORSO FORMATIVO DALLA PRIMARIA ALL’ UNIVERSITA’” presso l’Aula Magna Università Mediterranea Facoltà di Agraria. Riflessioni su come affrontare le difficoltà che i DSA incontrano durante tutto il oro percorso scolastico fino all’Università. Incontro pubblico sugli aspetti emotivi nei DSA. Saluti Istituzionali: Armando Neri, vice Sindaco città Reggio Calabria; Prof. Pasquale Catanoso, Magnifico Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria; Prof. Giuseppe Zimbalatti, Direttore Dipartimento di Agraria; Prof. Carmelo Santonoceto, Delegato di Ateneo. Relatori: Dott. Massimo Ciuffo, Università degli studi di Messina, Dott. Andrea Di Somma, Università “Federico II” di Napoli.

Anche qui l’ingresso è libero e la partecipazione gratuita e al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sabato 7 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 avrà luogo l’incontro: “Presentare i DSA ai genitori” presso l’Aula Magna Istituto Comprensivo “Vitrioli-P.Piemonte”. Incontro pubblico di presentazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento ai genitori. Interverranno: Dott.ssa Orsola Latella Dirigente Istituto Comprensivo Vitrioli – P.Piemonte; Adelaide Laganà, Formatore AID, Presidente della sezione di Reggio Calabria; Testimonianza di un genitore.

Ingresso libero e partecipazione gratuita.

