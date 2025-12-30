Villa, apre ‘Kattiva’: il primo sexy shop automatico H24

Ecco il primo sexy shop automatico a Villa San Giovanni. Si chiama ‘Kattiva’ ed è il nuovo servizio attivo h24 per il benessere intimo, pensato per garantire anonimato e semplicità.

‘Kattiva Sexy Shop Automatico H24’ aprirà il 3 gennaio alle ore 17:30, in Via Rocco La Russa 53, a Villa San Giovanni.

Un progetto originale che punta su riservatezza, semplicità e accessibilità continua.

Un servizio pensato per chi cerca prodotti legati alla sfera personale e di coppia senza vincoli di orario e con la massima discrezione.

«La scelta di aprire un distributore automatico di articoli per il benessere intimo nasce dall’osservazione di un bisogno reale e spesso poco visibile: offrire alle persone un punto di accesso discreto, sicuro e sempre disponibile», spiega il titolare.

«Nella nostra zona mancava un servizio di questo tipo, capace di unire riservatezza, qualità e semplicità d’uso. L’obiettivo non è provocare, ma normalizzare il concetto di benessere sessuale, rendendolo accessibile senza imbarazzi e nel pieno rispetto della privacy».

Il distributore propone una gamma ampia di prodotti per il benessere intimo, accessori erotici e lingerie. Il sistema è progettato per garantire anonimato e tutela della privacy, consentendo acquisti rapidi e sicuri in qualsiasi momento della giornata.

Con questa apertura, Villa San Giovanni si dota di un servizio nuovo, pratico e pensato per rispondere a esigenze intime, che mette al centro privacy e discrezione.