Si alza il sipario su Expò Sposi &Casa

Ha preso il via la trentaduesima edizione della kermesse “Expo Sposi & Casa” organizzata da oggi sino al 2 novembre presso La Perla dello Stretto di Villa San Giovanni. Per l’evento si contano oltre 250 stand in cui è possibile trovare la migliore soluzione per le cerimonie nunziali. Ad attendere i numerosi visitatori, già da oggi, saranno i migliori imprenditori presenti sul territorio di riferimento che con impegno e passione quotidianamente producono e commercializzano prodotti legati al mondo delle cerimonie nunziali erogando anche servizi diretti e/o indiretti.

Si è alzato il sipario sulla trentaduesima edizione della kermesse “Expo Sposi & Casa” che sino a domenica 2 novembre animerà la Perla dello Stretto con oltre 180 operatori del settore delle cerimonie nunziali e dei servizi collegati che offriranno la loro professionalità per supportare le “prossime coppie” ad individuare la soluzione più adatta alle loro esigenze.

L’evento, che ha preso il via ufficialmente oggi presso la prestigiosa location della Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, proseguirà durante i giorni feriali rispettando i seguenti orari dalle ore 16,00 alle 21,00 mentre domenica 2 novembre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 21,00 con ingresso per i giorni festivi al costo di 3,00 euro .Per ulteriori informazioni ci si può collegare al sito internet WWW.EXPOSPOSIRC.COMLa grande offerta espositiva, la qualità degli operatori coinvolti, unitamente alla storicità dell’evento oltre a garantire visibilità qualificata alle aziende presenti offriranno un’ampia scelta a tutti coloro che hanno intenzione di programmare l’acquisto dei servizi e dei prodotti per il loro “giorno più importante”an s