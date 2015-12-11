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Si chiude il girone di andata. Vis domani a Lamezia

La capolista imbattuta del girone calabrese cerca la decima vittoria consecutiva sul campo di una squadra in piena zona playoff, con palla a due alle 19.15

11 Dicembre 2015 - 09:11 | di Vincenzo Comi

Giocatori della Vis Reggio Calabria in campo, capolista della serie C Silver di basket

Archiviato il turno di stop imposto dal calendario, la Vis Reggio Calabria, splendida capolista solitaria (ancora imbattuta) del girone calabrese di serie C Silver, è pronta a tornare sul parquet. Domani a Lamezia, in uno dei quattro anticipi dell’undicesima e ultima giornata di andata, capitan Stracuzzi e compagni se la vedranno contro i “terribili” ragazzi di coach Iracà, che veleggiano nelle parte medio/alta della classifica, in piena zona play off. Un match certamente insidioso, ma che i reggini vogliono vincere per allungare la striscia di successi consecutivi e chiudere senza sconfitte la prima fase del torneo.

La sosta in casa bianco/amaranto è servita a ricaricare le batterie. Non per questo, però, il duo D’Arrigo/Farina ha concesso sconti, con sessioni di duro lavoro in palestra e allenamenti intensi finalizzati a tenere alta la concentrazione in vista del rush di fine anno.

Vincere per la decima volta consecutiva significherebbe tenere a debita distanza le rivali, lanciando loro messaggi poco incoraggianti in ottica futura.

Il morale della compagine del dg Di Bernardo è altissimo dopo la vittoria nel big match contro il Val Gallico. Dal punto di vista fisico, poi, non si registrano particolari problemi: Mimmo Cedro è ormai guarito dalla tonsillite che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa un mese e farà regolarmente parte della spedizione in terra lametina.

Palla a due domani alle 19.15 al PalaMarconi di Lamezia.

L’incontro sarà arbitrato da Giuseppe Gazzaneo di Castrovillari e Samuele Riggio di Rende.

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