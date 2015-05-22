Si conclude la programmazione dei videodibattiti delle Muse

Venerdi 22 maggio alle ore 19 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19 di Reggio Calabria, si conclude il primo ciclo degli appuntamenti della programmazione de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” denominati “I Videodibattiti delle Muse”

Il ciclo dei Videodibattiti sui vizi capitali

Ultimo appuntamento per quella che è stata una importante novità di questo anno sociale della nostra programmazione -dichiara- Giuseppe Livoti presidente Muse “… ogni primo venerdì del mese è stato dedicato ad un “Videodibattito” per una conversazione – incontro, anche attraverso l’uso del multimediale, cercando di analizzare noi stessi mediante la grande letteratura visiva pervenuta ai nostri giorni; un modo per conoscersi, analizzando problematiche del nostro tempo e della società odierna. Inoltre positiva la scelta come macro tematica dei “Vizi Capitali” che hanno caratterizzato, un viaggio nelle inclinazioni profonde, morali e comportamentali dell’anima umana. “Vizi” contrapposti alle “virtù” che invece promuovono la crescita umana. “Gli abiti del male”, come li definì Aristotele, i desideri non ordinati verso il bene Sommo, ovvero Dio per la chiesa cattolica.

Io narrante di questo itinerario è stata la grande esperienza e preparazione della giornalista e critica cinematografica Paola Abenavoli che ha condotto il pubblico ed i soci della Muse in un percorso da sentire e da vedere volto alla crescita interiore ed umana.

Gli ospiti dell’ultimo incontro

Saranno presenti venerdi alla sala Le Muse tutti gli “opinion leaders” che mese per mese hanno animato i vari dibattiti per una conclusione e riflessione dialogata e condivisa. Partecipano: Mons. Giorgio Costantino- parroco della chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso, dott.ssa Stefania

Basile – vicepresidente Fidapa di Villa San Giovanni, Prof. Pino Gattuso – scultore, dott. Massimo Scopelliti – manager, dott. Enzo Nociti – dirigente medico, prof. Angelo Vecchio Ruggeri – dirigente scolastico.