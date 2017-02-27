Si interrompe a Lamezia la striscia vincente della Vis
Al PalaSparti gremito il Basketball Lamezia vince lo scontro al vertice e ferma a undici la serie di successi consecutivi della Vis Reggio Calabria
27 Febbraio 2017 - 09:11 | di Vincenzo Comi
In un PalaSparti gremito in ogni ordine di posti, il Basketball Lamezia si aggiudica nettamente lo scontro al vertice del campionato di serie C silver e si issa solitario in vetta alla classifica, ponendo fine alla strepitosa serie di undici successi consecutivi della Vis. I padroni di casa, ispirati in cabina di regia dal talento di Monier e con uno Stanionis (all’esordio ieri in canotta gialloblù) in formato extra lusso, hanno dominato per lunghi tratti del match, manifestando un potenziale offensivo da categoria superiore.
Se prima i lametini erano i favoriti alla vittoria finale del campionato, adesso con l’ingaggio di Stanionis lo sono ancora di più.
Stanionis protagonista con 30 punti all’esordio
L’impatto del lituano sulla gara è stato devastante con 30 punti a referto (miglior realizzatore dell’incontro), grande fisicità, notevole attitudine difensiva e un’intesa con i nuovi compagni, nonostante i pochissimi giorni di ambientamento, già su ottimi livelli.
La Vis ha provato a resistere alla forza d’urto del quintetto di coach Ortenzi, ma senza Rizzieri out per un problema alla spalla, con Lobasso a mezzo servizio (impiegato solo nel primo tempo) e Catanoso fermo da una settimana, era obiettivamente impossibile tenere testa ai locali.
Eppure i bianco/amaranto entrano bene in partita e mettono la testa avanti in avvio, sfruttando la verve offensiva di Arillotta. Un gioco da tre punti di Fragiacomo e una tripla dell’ottimo Rubino scavano il primo break pro Lamezia (23-15). La Vis fa fatica a trovare la via del canestro e il secondo quarto si apre con un parziale di 11-0 per i locali che scappano sul +20 (39-19). È Monier in questo frangente a giganteggiare, dispensando assist a tutti i suoi compagni. I reggini però non mollano, hanno un sussulto d’orgoglio, riescono a ricucire parte del gap e vanno all’intervallo lungo sotto di 11 (51-40) grazie ad una “bomba” di Arillotta sulla sirena.
L’avvio del secondo tempo
In avvio di secondo tempo Tramontana e compagni producono il massimo sforzo e si riportano a -7 (51-44). Sembra il preludio ad un rientro definitivo, ma in realtà è fuoco di paglia. Il duo Monier/Stanionis fa sfracelli in attacco e per gli uomini del duo D’Arrigo/Farina è notte fonda. Lamezia vince con merito, ma il punteggio finale è troppo severo e non rende giustizia ad una squadra, la Vis, scesa sul parquet lametino rimaneggiata e in precarie condizioni fisiche, ed alla quale vanno comunque solo elogi per quello che sta facendo in questo campionato.
Questo il tabellino della gara:
Basketball Lamezia – Vis Reggio Calabria 99-67
(28-19, 51-40, 88-54)
Basketball Lamezia: Fragiacono 9, Gaetano 6, Costa 10, Monier 18, Stanionis 30, Rubino 18, Di Gennaro 6, Lazzarotti 2, Bosone, Mangione, Ragusa, Antonicelli. Allenatore: Ortenzi.
Vis Reggio Calabria: Costantino 12, Tramontana 12, Lobasso 9, Arillotta 18, Warwick 11, Catanoso 2, Cedro, Caccamo 3, Romeo, Dattola. Allenatori: D’Arrigo e Farina.
Arbitri: Micino e Riggio.
Risultati III giornata poule promozione:
Basketball Lamezia – Vis Reggio Calabria 99-67
Bim Bum Basket Rende – Sensation Profumerie Catanzaro 104-65
La classifica e il prossimo turno
Classifica:
Basketball Lamezia 14,
Vis Reggio Calabria 12,
Bim Bum Basket Rende 12,
Val Gallico 8.
Sensation Profumerie Catanzaro 6.
Prossimo turno (4/5 marzo):
Vis Reggio Calabria – Val Gallico
Sensation Profumerie Catanzaro – Basketball Lamezia
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