City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Si interrompe a Lamezia la striscia vincente della Vis

Al PalaSparti gremito il Basketball Lamezia vince lo scontro al vertice e ferma a undici la serie di successi consecutivi della Vis Reggio Calabria

27 Febbraio 2017 - 09:11 | di Vincenzo Comi

La Vis Reggio Calabria in campo

In un PalaSparti gremito in ogni ordine di posti, il Basketball Lamezia si aggiudica nettamente lo scontro al vertice del campionato di serie C silver e si issa solitario in vetta alla classifica, ponendo fine alla strepitosa serie di undici successi consecutivi della Vis. I padroni di casa, ispirati in cabina di regia dal talento di Monier e con uno Stanionis (all’esordio ieri in canotta gialloblù) in formato extra lusso, hanno dominato per lunghi tratti del match, manifestando un potenziale offensivo da categoria superiore.

Se prima i lametini erano i favoriti alla vittoria finale del campionato, adesso con l’ingaggio di Stanionis lo sono ancora di più.

Stanionis protagonista con 30 punti all’esordio

L’impatto del lituano sulla gara è stato devastante con 30 punti a referto (miglior realizzatore dell’incontro), grande fisicità, notevole attitudine difensiva e un’intesa con i nuovi compagni, nonostante i pochissimi giorni di ambientamento, già su ottimi livelli.

La Vis ha provato a resistere alla forza d’urto del quintetto di coach Ortenzi, ma senza Rizzieri out per un problema alla spalla, con Lobasso a mezzo servizio (impiegato solo nel primo tempo) e Catanoso fermo da una settimana, era obiettivamente impossibile tenere testa ai locali.

Eppure i bianco/amaranto entrano bene in partita e mettono la testa avanti in avvio, sfruttando la verve offensiva di Arillotta. Un gioco da tre punti di Fragiacomo e una tripla dell’ottimo Rubino scavano il primo break pro Lamezia (23-15). La Vis fa fatica a trovare la via del canestro e il secondo quarto si apre con un parziale di 11-0 per i locali che scappano sul +20 (39-19). È Monier in questo frangente a giganteggiare, dispensando assist a tutti i suoi compagni. I reggini però non mollano, hanno un sussulto d’orgoglio, riescono a ricucire parte del gap e vanno all’intervallo lungo sotto di 11 (51-40) grazie ad una “bomba” di Arillotta sulla sirena.

L’avvio del secondo tempo

In avvio di secondo tempo Tramontana e compagni producono il massimo sforzo e si riportano a -7 (51-44). Sembra il preludio ad un rientro definitivo, ma in realtà è fuoco di paglia. Il duo Monier/Stanionis fa sfracelli in attacco e per gli uomini del duo D’Arrigo/Farina è notte fonda. Lamezia vince con merito, ma il punteggio finale è troppo severo e non rende giustizia ad una squadra, la Vis, scesa sul parquet lametino rimaneggiata e in precarie condizioni fisiche, ed alla quale vanno comunque solo elogi per quello che sta facendo in questo campionato.

Questo il tabellino della gara:
Basketball Lamezia – Vis Reggio Calabria 99-67
(28-19, 51-40, 88-54)
Basketball Lamezia: Fragiacono 9, Gaetano 6, Costa 10, Monier 18, Stanionis 30, Rubino 18, Di Gennaro 6, Lazzarotti 2, Bosone, Mangione, Ragusa, Antonicelli. Allenatore: Ortenzi.
Vis Reggio Calabria: Costantino 12, Tramontana 12, Lobasso 9, Arillotta 18, Warwick 11, Catanoso 2, Cedro, Caccamo 3, Romeo, Dattola. Allenatori: D’Arrigo e Farina.
Arbitri: Micino e Riggio.
Risultati III giornata poule promozione:
Basketball Lamezia – Vis Reggio Calabria 99-67
Bim Bum Basket Rende – Sensation Profumerie Catanzaro 104-65

La classifica e il prossimo turno

Classifica:
Basketball Lamezia 14,
Vis Reggio Calabria 12,
Bim Bum Basket Rende 12,
Val Gallico 8.
Sensation Profumerie Catanzaro 6.
Prossimo turno (4/5 marzo):
Vis Reggio Calabria – Val Gallico
Sensation Profumerie Catanzaro – Basketball Lamezia

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Vis Reggio CalabriaLamezia TermeReggio Calabria Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?