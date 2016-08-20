Si riaccende la passione per la ‘Run Capo Vaticano’

La quarta edizione della manifestazione “Run Capo Vaticano”, si svolgerà il 22 Agosto 2016 con raduno dei partecipanti alle ore 16 nella splendida cornice di “Torre Marrana” a Brivadi di Ricadi. La location è immersa nella natura incontaminata, caratterizzata da un’atmosfera suggestiva a tratti mistica, con vista Isole Eolie e Stromboli, dov’e’ presente il Teatro omonimo facente parte del Magna Grecia Teatro Festival.

Si riaccende nuovamente la passione per questo appassionante e coinvolgente sport che coinvolgerà l’intero comprensorio e non solo.

Gli obiettivi della manifestazione

“Run Capo Vaticano” è un evento nato con degli obiettivi precisi: dare maggiore visibilità al territorio, contribuire a creare “destinazione”, spirito di gruppo, aggregazione ed entusiasmo per tutti coloro che prenderanno parte a questo evento (addetti ai lavori, corridori o spettatori che siano) ma soprattutto sensibilizzare tutti sull’importanza di praticare lo sport qualunque sia la disciplina.

L’obiettivo principale è quindi, soprattutto, quello di far conoscere le bellezze di Capo Vaticano, attraverso un modo diverso, coinvolgente e partecipato e stare a più stretto contatto con i suoi meravigliosi paesaggi ed angoli di natura. Riscoprire così parte di un territorio che non sempre può essere facilmente raggiunto dai villeggianti, che scelgono il nostro promontorio quale destinazione turistica per trascorrere le loro vacanze.

La maratona è ormai una tradizione di colori, allegria, sport e anche solidarietà.

Considerato il grande successo di pubblico e d’immagine che ha animato le precedenti edizioni anche in questa quarta edizione si è scelto di dare voce al territorio che la ospiterà.

Le novità dell’edizione 2016

Tante le novità rispetto alle precedenti edizioni:

Unico circuito con arrivo e partenza a “Torre Marrana”, chiusura della manifestazione per le 20 circa sempre a “Torre Marrana” con premiazione e rinfresco. Inserimento dell’evento nel circuito della Federazione Nazionale di Atletica Leggera (Comitato Regionale Fidal) per la gara podistica competitiva. “Fit Walking” (in modo da coinvolgere tutti gli amanti dello sport, grandi e bambini e della camminata all’aria aperta). Gara podistica non competitiva riservata agli appassionati. Numerose le categorie che verranno premiate in modo da incentivare le iscrizioni e dare maggiore visibilità all’evento. Oltre 90 premi per tutte le categorie

Percorsi e partecipanti

L’ultima edizione ha visto partecipare circa 300 atleti anche da fuori Italia e generato circa 1.700 contatti (e mail, numeri di telefono, contatti social network).

Tutto ciò lungo dei percorsi tracciati appositamente per dare risalto al panorama, ai profumi e colori della nostra Terra, sarà un momento di grande partecipazione, che deve vederci uniti e spinti da un vivace spirito di appartenenza, per meglio rappresentare Capo Vaticano e noi tutti.

Anche per questa edizione è stato lanciato l’hashtag #RunCapoVaticano con cui tutti (partecipanti e spettatori) possono condividere tramite Instagram, Twitter e Facebook i momenti della Maratona, la preparazione, le immagini, fare dei commenti e partecipare sui social network, creando la “Run Capo Vaticano Story”.

Inoltre è attivo e aggiornato il sito internet dedicato alla stessa: www.runcapovaticano.it;

Al seguente indirizzo sono visibili già da ora e in tempo reale tutte le immagini e i momenti prima-durante-dopo della maratona condivisi sui social con #RunCapoVaticano. Le foto saranno inoltre condivise in un album specifico sui profili social di @ProntoEstate – @RicadInforma – @TropeaInforma – @DrapiaInforma – @CapoVaticanoCalabria.

Premiazioni e organizzazione

Al termine della corsa, si terranno le premiazioni per i vincitori, medaglia di partecipazione per i partecipanti e la classica “anguriata”e finger food per tutti.

Come da tradizione, la madrina dell’evento sarà la giornalista Concetta Schiariti.

L’evento è organizzato dal Comune di Ricadi, dalla Pro Loco di Capo Vaticano in collaborazione con l’associazione BICINSIEME e A.S.D di San Costantino Calabro che faranno da staffetta con le bici in testa, al centro e in coda durante la gara, patrocinato da: Regione Calabria, Federalberghi Calabria, Camera di Commercio di Vibo Valentia, CNA di Vibo Valentia, A.S.A.L.T. Tropea, Club Unesco Vibo Valentia, dalla B.C.C. del Vibonese, con il supporto di: FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Fitwalking, A.I.C.S (riconosciuta dal CONI Italia), guida turistica “Pronto Estate”, “Vecchio Amaro del Capo”, “Acqua degli Dei”, C.I.P.C. Ciaramiti di Ricadi e dalla Croce Azzurra Ricadi – Tropea (con ambulanza e assistenza medica a bordo). Partners tecnologici: Graphic Developer & Pubblicom s.a.s..

Naturalmente, saranno presenti le forze dell’ordine e di p.s. tutte, ai fini di garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che prenderanno parte a questo evento.

Tutti coloro che vogliono reperire informazioni circa le modalità d’iscrizione possono contattare il seguente recapito: 334 1433731 oppure 389 9296009.

Pacco gara e iscrizioni

Alla manifestazione possono partecipare atleti tesserati FIDAL, Runcard e EPS in regola con il tesseramento per l’anno in corso. L’ iscrizione per la gara competitiva e per la non competitiva (con ricco pacco gara comprensivo di t-shirt “Run Capo Vaticano” e medaglia di ricordo) è di euro 10.00, mentre per il Fit Walking è di euro 5.00 (con medaglia di partecipazione).

Il pacco gara comprende è formato da: zainetto “Run Capo Vaticano”, pettorale, integratori o emulsione gel, prodotti tipici, t-shirt “Run Capo Vaticano”, buoni sconto, mappa del territorio, guida turistica e itinerante “Pronto Estate”, medaglia di partecipazione, assicurazione, assistenza medica, ristori lungo il percorso, “anguriata” e finger food.

Le iscrizioni alla gara non competitiva e fitwalking, possono essere fatte lo stesso giorno della manifestazione (mezz’ora prima della partenza) con ritiro pacco gara e pettorina, oppure presso: lo store graphic developer a Brivadi (lungo la strada provinciale), chiosco “Il Fortino” a Santa Maria (loc. Statua del Giudice), oppure presso la sede della pro loco di capo vaticano (con ritiro pacco gara e pettorina).

L’iscrizione alla gara competitiva (FIDAL) è possibile farla (IN VIA ECCEZIONALE) anche lo stesso giorno con € 10 di ammenda per chiunque si iscriva sul posto, oltre alla tassa gara prevista.

E’ una sfida per #NavigantiDiOggi… per chi non si ferma e continua a correre giorno dopo giorno superando gli ostacoli lungo il percorso quotidiano. Un modo per stare insieme e vivere il nostro territorio e lo sport in modo diverso, nuovo, unico.

Allora non resta che allenarsi, partecipare, condividere e divertirsi. Vi aspettiamo il 22 agosto pronti a correre con noi.

Buona festa dello sport a tutti!