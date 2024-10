Sicula Leonzio-Reggina: mister Toscano presenta il match

Obiettivo numero uno, riuscire a chiudere il girone di andata con l’undicesima vittoria consecutiva. La Reggina per il momento non pensa ai record ma ad incrementare il vantaggio su chi insegue e per farlo deve superare l’ultimo scoglio di questa prima parte del campionato con la trasferta di Lentini. Per la presentazione del match, come ogni settimana, c’è mister Toscano:

“La Reggina comunica che domani 14 dicembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano. Nelle giornate di venerdì 13 dicembre e sabato 14 dicembre gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse”.

