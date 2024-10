Sicula Leonzio-Reggina: info prevendita anche per il settore ospiti

Inizierà domani alle ore 15:00 la prevendita dei titoli d’accesso per la partita valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C tra Sicula Leonzio e Reggina, in programma domenica 15 dicembre alle ore 17:30 al “Sicula Trasporti Stadium”.

I prezzi sono:

a) Curva Crescimanni 10€*

b) Tribuna 16€*

c) Tribuna Vip 25€*

d) Settore Ospiti (senza obbligo di tessera del tifoso) 12€**

* più diritti di prevendita

** inclusi diritti di prevendita

I prezzi sono ridotti per gli UNDER 14 (nati dal 01/01/2006) e per le donne, e saranno di 3,5€ ( più diritti di prevendita) in Curva Crescimanni e di 8,5€ ( più diritti di prevendita) in Tribuna.

A Lentini i punti vendita sono :

– TABACCHERIA SANTAGATI ADAMO | Via Riccardo da Lentini, 73, Lentini (SR) Tel. 095 7833543, con i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 07:00 alle 20:30.

BIGLIETTERIA STADIO, domenica 15 dicembre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

SETTORE OSPITI

Per tutti i punti vendita della provincia di Reggio Calabria consultare il seguente link (biglietti per il settore ospiti in vendita fino alle 19:00 di sabato 14 dicembre):

https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà disponibile sul circuito www.vivaticket.it

N.B. Non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso il “Sicula Trasporti Stadium” il giorno stesso della gara. Pertanto, al fine di evitare spiacevoli disagi, si invitano i sostenitori ospiti ad arrivare a Lentini già muniti di tagliando.

