Sicula Leonzio-Reggina: riaperta prevendita settore ospiti. Modalità e prezzi

La Sicula Leonzio comunica, in seguito alle disposizioni espresse dal GOS in data odierna, la ripresa della vendita dei tagliandi di accesso al settore ospiti per la gara Sicula Leonzio-Reggina in programma domenica 15 dicembre ore 17:30. Si ricorda, pertanto, che la vendita dei titoli d’accesso al settore è disponibile sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati, nel numero di 628 tagliandi disponibili al prezzo di 12€ (senza obbligo di tessera del tifoso). È possibile consultare i punti vendita della provincia di Reggio Calabria dal seguente link www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

N.B. Non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso il “Sicula Trasporti Stadium” il giorno stesso della gara. Pertanto, al fine di evitare spiacevoli disagi, si invitano i sostenitori ospiti ad arrivare a Lentini già muniti di tagliando. Sarà comunque possibile, il giorno della gara, acquistare i biglietti degli altri settori dello stadio.