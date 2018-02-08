Siderno, alla Mondadori la presentazione di Candalìa di Fabio Macagnino
Domenica 11 febbraio alla Mondadori di Siderno un dialogo in musica con il musicista di Caulonia Fabio Macagnino sul suo nuovo disco, Candalìa
08 Febbraio 2018 - 11:04 | di Eva Curatola
Dialogo in musica con Fabio Macagnino, domenica 11 febbraio, ore 18.00, alla libreria Calliope Mondadori (centro commerciale La Gru) di Siderno (RC).
L’amore, i sogni, le inquietudini dei nostri tempi nel nuovo album del musicista di Caulonia: Candalìa, il suo nuovo disco per Sveva edizioni.
Le radici culturali e musicali, l’evoluzione della sua ispirazione artistica, il lavoro sui testi: Fabio Macagnino si racconta attraverso la sua musica.
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