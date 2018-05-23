Cinque giovani tra lavoro precario, amore e segreti di famiglia: domenica 27 maggio il romanzo di Loredana Mazzone e Beppe Liotta alla Mondadori di Siderno

Tra colloqui di lavoro finiti male, una tesi di laurea in cui l’imprevisto è sempre in agguato, assunzioni in nero, voucher dal valore poco chiaro e serate in cui libertà è la parola d’ordine, si intrecciano le storie di cinque giovani distanti tra loro per classe economica e non solo, ma accomunati da personalità eccentriche, spavalde e fragili, in un crescendo di sentimenti confusi che vanno alla sola ricerca del “chi è giusto per chi?”

Uno spaccato sulle attuali difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dove l’amore insegue tutti per collegare il passato di ognuno a un futuro che, per vedere uno spiraglio di luce, dovrà per forza affrontare il buio del presente.

A fare da cornice genitori dalla mentalità chiusa e autoritaria, ma colmi di segreti che non aspettano altro che venire a galla al momento giusto: ogni cosa a suo tempo.

Domenica 27 maggio, alle 18.00, alla libreria Calliope Mondadori (Centro commerciale La Gru), Loredana Mazzone e Beppe Liotta presentano il loro romanzo “L’amore al tempo dei voucher” (Imprimatur editore). Dialoga con gli autori Maria Teresa D’Agostino.