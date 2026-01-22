Ciclone Harry, ‘ferita’ anche Siderno. Fragomeni: ‘Danni pesantissimi al lungomare’ – VIDEO

Lo ha scritto, in un post, la sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni.

«Il nostro lungomare è stato pesantemente danneggiato e molti punti sono chiusi e circoscritti con transenne e nastro segnaletico, in attesa dell’arrivo delle reti metalliche e delle barriere New Jersey già richieste! Se ci sono dei punti chiusi al passaggio di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti è perché lì si rischia di cadere e farsi molto male! Ricordiamo a tutti che vige un’ordinanza che impone il divieto di avvicinamento e accesso al lungomare e che chi viola tale divieto, oltre a rischiare la propria incolumità, subirà tutte le conseguenze della violazione dell’ordinanza, sul piano amministrativo e penale!

È il momento di usare la testa, oggi più che mai. Di non correre rischi assurdi e di non ostacolare il prezioso lavoro di chi è impegnato nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza, precondizioni essenziali per la ricostruzione!».