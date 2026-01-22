Ciclone Harry, ‘ferita’ anche Siderno. Fragomeni: ‘Danni pesantissimi al lungomare’ – VIDEO
La sindaca Fragomeni parla dei gravi danni al lungomare e invita al rispetto delle ordinanze di sicurezza
22 Gennaio 2026 - 15:25 | di Redazione
«Siderno si è svegliata ferita, colpita al cuore: i danni al nostro lungomare sono pesantissimi e purtroppo potremo fare una stima solo quando questa emergenza finirà».
Lo ha scritto, in un post, la sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni.
«Il nostro lungomare è stato pesantemente danneggiato e molti punti sono chiusi e circoscritti con transenne e nastro segnaletico, in attesa dell’arrivo delle reti metalliche e delle barriere New Jersey già richieste! Se ci sono dei punti chiusi al passaggio di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti è perché lì si rischia di cadere e farsi molto male! Ricordiamo a tutti che vige un’ordinanza che impone il divieto di avvicinamento e accesso al lungomare e che chi viola tale divieto, oltre a rischiare la propria incolumità, subirà tutte le conseguenze della violazione dell’ordinanza, sul piano amministrativo e penale!
È il momento di usare la testa, oggi più che mai. Di non correre rischi assurdi e di non ostacolare il prezioso lavoro di chi è impegnato nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza, precondizioni essenziali per la ricostruzione!».
L’appello alla comunità e alla Locride
«Adesso è il momento di unirci, tutti insieme, e ripartire. È il momento di iniziare a lavorare da subito, così come stiamo già facendo, per mettere in sicurezza le strutture, per ripristinare i luoghi, per pretendere che tutto torni com’era. La Locride è ferita, ma può tornare a splendere.
Insieme, possiamo! Ci rialzeremo!».