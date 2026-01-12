Da Siderno al Vaticano: Francesco Congiusta ricevuto dal Papa al termine del Giubileo

La sua dedizione è stata premiata con l'invito di Papa Leone XIV, un momento che segna il coronamento di un percorso umano e spirituale

Si chiude sotto i riflettori del Vaticano l’esperienza giubilare di Francesco Congiusta, il ventenne di Siderno che ha prestato servizio nel cuore della macchina organizzativa dell’Anno Santo.

Sabato 10 gennaio, nell’Aula Paolo VI, il giovane calabrese è stato ricevuto in Udienza Speciale insieme agli altri collaboratori.

Francesco ha vissuto l’Anno Santo da protagonista attivo. La sua dedizione è stata premiata con l’invito di Papa Leone XIV, un momento che segna il coronamento di un percorso umano e spirituale.

Leggi anche

La notizia ha fatto rapidamente il giro della Locride, suscitando profondo orgoglio a Siderno. Con la chiusura ufficiale del Giubileo, Francesco Congiusta rientra in Calabria portando con sé il ringraziamento del Santo Padre e il riconoscimento per un lavoro che ha dato lustro non solo alla sua persona, ma all’intera comunità reggina.