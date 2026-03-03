Ospedale di Siderno, infermiera aggredita durante il turno di lavoro

“La UIL FPL di Reggio Calabria esprime ferma condanna per il gravissimo episodio di violenza avvenuto presso l’ufficio prenotazioni dell’Ospedale di Siderno, dove un’infermiera in servizio è stata aggredita durante il proprio turno di lavoro.

Secondo quanto appreso, la professionista sarebbe stata colpita in pieno volto da un individuo, riportando un trauma fisico significativo. L’aggressore avrebbe poi riversato la propria rabbia contro la struttura, colpendo con violenza la vetrata del gabbiotto fino a mandarla in frantumi, provocando anche danni materiali agli ambienti ospedalieri.

Per la UIL FPL, quanto accaduto rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme per una sanità calabrese che, soprattutto nella provincia di Reggio Calabria, continua a mostrare criticità organizzative e carenze che finiscono per esporre chi lavora in prima linea a rischi inaccettabili. Un contesto che, anziché tutelare le risorse professionali migliori del servizio sanitario, le trasforma sempre più spesso in bersagli.

L’Organizzazione Sindacale ribadisce di aver più volte segnalato e denunciato le condizioni in cui quotidianamente operano gli operatori sanitari: ambienti ad alta pressione, carichi di lavoro elevati e, troppo spesso, insufficienza di misure efficaci di prevenzione e sicurezza. Episodi come questo confermano l’urgenza di interventi concreti, non rinviabili, per proteggere il personale e garantire un servizio dignitoso ai cittadini.

All’infermiera aggredita va la piena solidarietà della UIL FPL Reggio Calabria: vicinanza umana e sostegno, insieme a un ringraziamento sincero per aver scelto un lavoro difficile e fondamentale, svolto ogni giorno con responsabilità e dedizione. Il sindacato auspica che, oltre alla doverosa condanna, arrivino rapidamente risposte tangibili da parte di chi ha il compito di assicurare strumenti, tutele e condizioni adeguate: perché la sicurezza di chi cura non può essere messa in discussione, né lasciata alla casualità”.

Il Coordinatore Territoriale UIL FPL di Reggio Calabria – Salvatore Enrico Marte

Il Segretario Responsabile G.A.U. U.I.L. F.P.L. A.S.P. di Reggio Calabria – Salvatore Taverriti