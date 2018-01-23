Siderno, Lou Palanca presenta ‘A schema libero’
Nicola Fiorita e il collettivo Lou Palanca raccontano il romanzo sulla rivolta di Reggio e le trame oscure della storia d'Italia, con reading e dibattito
23 Gennaio 2018 - 16:20 | di Eva Curatola
A partire dai fatti della più lunga rivolta urbana d’Europa, quella che infiammò Reggio Calabria tra il 1970 e il 1971, A schema libero ripercorre le trame oscure che hanno innervato la storia d’Italia nell’ultimo mezzo secolo.
Dopo la strana morte ⎼ avvenuta in anni recenti ⎼ di una dirigente del Comune di Reggio Calabria, prendono avvio il gioco della memoria di un ex uomo dei Servizi e l’inchiesta di una giovane giornalista.
Emerge così, sotto una nuova luce, il contesto della rivolta che sancì l’alleanza fra neofascismo, massoneria, ‘ndrangheta, apparati di sicurezza deviati e uomini politici. Ma quando ogni tassello sembra aver trovato l’esatta collocazione, e il grande enigma risolto, le ombre del passato tornano ad allungarsi sul presente in un incalzare di pericolose scoperte, omicidi, fughe, torbidi intrecci e registrazioni scottanti.
Alle due voci protagoniste si aggiunge infine quella dolente e disincantata del professor Dattilo, appassionato di storia locale, cui spetta il compito di tirare le somme.
Un romanzo illuminante, potente, amaro, che compone nello stesso quadro la controstoria di Reggio, della Calabria e dell’Italia intera.
Venerdì 26 gennaio 2018, ore 18.00, alla libreria Calliope Mondadori di Siderno (centro commerciale La Gru), evento organizzato da Rubbettino, Caffè letterario Mario La Cava e libreria Calliope Mondadori, Lou Palanca presenta “A schema libero”: con Nicola Fiorita (collettivo Lou Palanca), Luigi Franco, direttore editoriale Rubbettino, Domenico Calabria, presidente Caffè letterario Mario La Cava. Reading a cura di Rossella Scherl, conduce Maria Teresa D’Agostino.
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