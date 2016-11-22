A Siderno il secondo interclub d’area Calabria

Lo scorso 20 novembre, presso l’antico palazzo nobiliare “de Mojà” di Siderno Superiore (RC), si è svolto il secondo interclub dell’anno sociale 2016-2017, che ha seguito il primo interclub tenutosi a Lamezia Terme l’11 settembre scorso.

L’evento è stato curato e organizzato dal Leo club ospitante, il club di Locri “Luigi Mory”, un club giovane che si è messo subito alla prova con questo incontro. Presenti alla riunione, il vicepresidente del Distretto Leo 108Ya Francesco Bagnato, il vicecerimoniere distrettuale Francesco Coppoletta, il delegato d’Area Calabria Andrea Scarpino, il segretario d’area Maria Giulia Carerj, il presidente di zona Rhegium Paolo Battaglia, il presidente di zona Scolacium Antonio Mazza, il presidente del club di Locri Mario Pasqualino e i rappresentanti di undici Leo club provenienti da tutta l’Area Calabria.

L’incontro di formazione

L’interclub è iniziato con un incontro di formazione volto a descrivere le caratteristiche principali e gli scopi dei Leo club, sezioni giovanili dei Lions club: ai soci presenti è stato illustrato e ricordato come il ruolo dei Leo sia importante e particolare, in quanto, coi service, si va oltre il semplice concetto di beneficenza, e si opera attivamente al servizio del territorio e di chi ne ha bisogno senza mai sentirsi isolati e cercando sempre il supporto e l’adesione degli altri club.

A formazione ultimata, i presidenti hanno relazionato le attività dei singoli club, mentre gli officer dei vari service hanno descritto il loro andamento con i relativi sviluppi. La trattazione di queste tematiche, insieme alla consegna dei gadget nazionali e degli annuari ai rappresentanti dei vari club, ha marcato l’inizio concreto all’anno sociale per la regione Calabria.

La targa a Maria Concetta Militano

Durante l’evento, l’attuale delegato d’area Andrea Scarpino ha consegnato una targa di riconoscimento a Maria Concetta Militano, delegata dello scorso anno sociale, come segno di apprezzamento per il lavoro svolto a favore dell’associazione.

Infine, l’emittente televisiva locale Telemia ha intervistato il delegato d’area Andrea Scarpino sulle principali tematiche affrontate dalle associazioni Leo e le principali caratteristiche del modus operandi dei club.