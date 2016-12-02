Sifonetti-Brillante-Rizzuti: nasce una Rossanese stellare

La dirigenza della Rossanese mantiene le promesse e si candida ad essere la regina del mercato invernale. Infatti, nel pomeriggio di ieri, i rossoblu si sono assicurati le prestazioni calcistiche di tre giocatori di assoluto livello. Si tratta di Vincenzo Rizzuti, Giuseppe Brillante e Giuseppe Sifonetti.

Rizzuti e Brillante, i primi due acquisti

Il primo è un jolly di centrocampo, classe 1995, proveniente dal Corigliano. Il giovane mediano può vantare già una carriera di tutto rispetto, avendo indossato la maglia del Montalto Uffugo in serie D e quella del Castrovillari, nella stagione 2013-2014, in Eccellenza, con ben 30 presenze, dimostrandosi una delle colonne di quella squadra.

Giuseppe Brillante è, invece, un fantasista del 1985. Molto conosciuto e apprezzato dai tifosi bizantini, avendo vestito la maglia rossoblu nella stagione 2002-2003, quando aveva appena 18 anni. Nel corso degli anni ha incantato per la sua tecnica sopraffina e per i lampi di classe con cui ha illuminato i campi di gioco della Calabria e non solo.

Sifonetti, il ritorno a casa dopo 16 anni

Infine, il colpo da novanta messo a segno dalla società presieduta da Fabio Abbruzzese: Giuseppe Sifonetti. L’ala 34enne non ha bisogno di presentazioni in quel di Rossano. Per lui è un emozionante ritorno a casa, tornando così a vestire la maglia della sua città dopo ben 16 anni di attesa. Sifonetti, nato tra le fila rossoblù, iniziò la sua importante con la con l’allora maglia dell’Elefantino nella stagione 2000-2001. Fece parte di una delle squadre più forti di sempre, allenata Mauro Zampolini. La carriera dell’esterno offensivo parla da sé: tanto professionismo con campionati vinti a iosa.

Dunque, quella che sta venendo fuori è una squadra stellare, che forte del primo posto in classifica, vuole chiaramente arrivare a Maggio con la Promozione in tasca. Per fare ciò, però, bisognerà vincere già a partire da domani contro il Cetraro. Mister Triolo già si sta sfregando le mani immaginando di vedere all’opera i regali donatogli dall’ambiziosa dirigenza ionica.