SIM Carabinieri a Occhiuto: ‘Chiarimenti urgenti sulla legge sui trasporti per le forze di polizia’

Il Segretario Generale Nazionale Aggiunto Antonio Aprile e il Segretario Generale Regionale Giuseppe Grillo del SIM Carabinieri si rivolgono con urgenza al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, per ottenere chiarimenti sulle modalità di applicazione della legge regionale che prevede agevolazioni sui mezzi di trasporto per gli appartenenti alle Forze di Polizia.

“È inaccettabile che, al momento del rinnovo degli abbonamenti mensili, i nostri colleghi debbano sistematicamente affrontare difficoltà o subire rifiuti con la motivazione ‘tutto è bloccato’ a causa della mancanza di erogazione di fondi da parte della Regione Calabria. Questo comportamento crea situazioni imbarazzanti a chi si trova ad operare sul territorio.”

Situazione Critica per i Carabinieri e Gli Operatori di Polizia in Calabria

I rappresentanti del SIM Carabinieri evidenziano come, in Calabria, il costo dell’abbonamento sia sostenuto per il 20% dagli operatori delle Forze dell’Ordine, mentre in altre regioni d’Italia, gli stessi servizi di trasporto sono completamente gratuiti per loro.

Richiesta di Intervento da Occhiuto e Salvini

Il SIM Carabinieri chiede una risposta chiara e una soluzione immediata da parte del Presidente Occhiuto. Inoltre, i rappresentanti del sindacato annunciano un incontro a livello nazionale con il Ministro dei Trasporti, On. Matteo Salvini, per risolvere definitivamente il problema.