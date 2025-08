Simone Cristicchi pronto a incantare Catonateatro con “Dalle Tenebre alla Luce”

Secondo appuntamento della Stagione per Catonateatro con il nuovo Tour estivo del cantautore Simone Cristicchi, in scena all’Arena Alberto Neri il 5 Agosto

Secondo appuntamento della Stagione per Catonateatro con il nuovo Tour estivo del cantautore Simone Cristicchi, in scena all’Arena Alberto Neri il 5 Agosto.

Un’estate di successi per Cristicchi dopo Sanremo 2025

Dopo il successo travolgente del tour teatrale Franciscus e l’acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con Quando sarai piccola, brano che gli è valso il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Simone Cristicchi torna a incantare il pubblico con il nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025.

Leggi anche

Uno spettacolo tra musica, poesia e teatro

Sul palco, Cristicchi si svela in tutta la sua essenza: cantattore, poeta della parola e interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi con quella maestria che lo ha reso una figura unica nel panorama artistico italiano. Un concerto che sfugge alle definizioni, elegante e sorprendente, capace di esaltare l’eclettismo di un artista che abita la musica, la poesia e il teatro con straordinaria naturalezza.

Un viaggio musicale tra emozioni e introspezione

Lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi di Fabbricante di canzoni, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album Dalle tenebre alla luce. Un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano trasportando il pubblico in un’esperienza emotiva intensa e autentica.

La collaborazione con lo Gnu Quartet

A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile, che in commistione con la storica band di Cristicchi daranno vita ad una inconfondibile cifra stilistica. Un incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, un equilibrio perfetto tra eleganza e sperimentazione.

L’evento tra gli appuntamenti di “Arte oltre i confini”

Tra poesia, suoni e racconti, Cristicchi Live 2025 sarà un’occasione imperdibile per assistere alla magia di un artista che trasforma ogni concerto in un’esperienza profonda e intensa, dando voce alla bellezza delle emozioni e alla profondità delle storie che ci abitano.

Il concerto fa parte della sezione Arte oltre i confini di Catonateatro su iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: Cultura diffusa” finanziato a valere sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale del Ministero della Cultura.

Servizio navetta gratuito da Reggio verso l’Arena Neri (e ritorno) con prenotazione allo 0965301092.