Simone Lijoi, l’attore della serie tv “Violetta” per Cinema Lab

di Laura Maria Tavella – Conferenza stampa oggi alle 11.30 presso l’Hotel Excelsior, per presentare Simone Lijoi, prossimo protagonista di un’altra lezione agli studenti, nell’ambito del progetto Cinema Lab, nato da un’idea di Caterina Cecilia Maesano in sinergia con il direttore artistico del progetto Luigi Boccia, che vede impegnati per la prima volta in Italia artisti di fama nazionale e internazionale (tra cui attori, registi, sceneggiatori) nelle vesti di “docenti” all’interno delle scuole statali.

Simone Lijoi, conduttore di “Gulp Cinema” su Rai Gulp e attore di teatro, è conosciuto ai più per aver interpretato il ruolo di Luca nella serie cult “Violetta”, in onda su Disney Channel.“Sono davvero felice di far parte del progetto Cinema Lab: all’ inizio ero spaventato all’idea di ‘insegnare’ qualcosa, io non posso insegnare, sono ancora uno studente, un attore è uno studente eterno, però la mia esperienza all’Accademia mi ha permesso di trovare un buon compromesso e così sono riuscito a fare un piano di ciò che avrei potuto trasmettere ai ragazzi, basandomi sulla mia esperienza; oggi suddividerò la lezione in due parti: nella prima parte affronteremo degli esercizi di improvvisazione, per coinvolgere tutti i ragazzi, nella seconda parte, invece, ripercorrerò un po’ la mia esperienza sul set di Violetta con la parte canora, con due canzoni che ho cantato nella serie”.L’attore è anche il testimonial scelto da Actionaid, per la campagna “#io mangio giusto”, per la sensibilizzazione sul tema della sala alimentazione e sport tra i ragazzi “Da sportivo e amante dello sport, non potevo sottrarmi: amo fare sport, fa bene al corpo e alla mente: dovremmo abbandonare i social network, la sera, per dedicarci allo sport; tutto questo unito ad una sana alimentazione, con responsabilità e misura.”