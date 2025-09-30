Adam Šimonek: ‘Pronto alla mia prima esperienza in Italia, un’occasione per crescere e migliorare’

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic continua a rafforzarsi in vista della nuova stagione e annuncia un innesto di qualità: Adam Šimonek, talentuoso giocatore ceco, è ufficialmente un nuovo membro del roster reggino. Per Šimonek si tratta della prima esperienza a tempo pieno fuori dal suo Paese, una sfida che affronta con entusiasmo e grandi aspettative.

“Sì, sarà in realtà la mia prima esperienza all’estero a tempo pieno. Ho giocato in Germania, ma solo per brevi periodi di 3-4 giorni a settimana, poi tornavo a casa. Le ultime stagioni le ho disputate in Austria, vicino a České Budějovice, dove vivo, quindi potevo andare e tornare solo per allenamenti e partite. Sono emozionato per questa nuova avventura”, ha raccontato il giocatore.

Šimonek conosce già il valore del club reggino:

“Certo che conoscevo Reggio Bic. In realtà ho giocato contro di loro l’anno scorso in EuroCup con i Sitting Bulls Klosterneuburg (Austria). Abbiamo perso malamente e per questo apprezzo molto l’opportunità di unirmi a un livello di basket più alto”.

Sul piano personale e tecnico, il nuovo acquisto punta a crescere:

“Mi aspetto un grande salto in avanti nelle mie capacità e nella mia esperienza. Non vedo l’ora di allenarmi con qualità e migliorare ogni giorno. E devo ammettere che la cucina italiana è la mia preferita, quindi è un fantastico bonus!”.

Per lui, Reggio Calabria è tutta da scoprire:

“Se parli della regione, non sono mai stato in quella parte d’Italia. Con la mia ragazza abbiamo guardato alcune guide turistiche e video su YouTube e, quando ci sarà tempo, esploreremo sicuramente la città e i dintorni”.

Guardando al campionato, Šimonek è fiducioso ma realista:

“So che la scorsa stagione è stata molto positiva per Reggio Bic e sarebbe fantastico riuscire a finire tra le prime tre quest’anno. Non ho esperienza diretta della lega italiana, ma ho sentito dire che è molto competitiva. Credo che non sia un obiettivo semplice, ma comunque raggiungibile”.

Sul fronte dei rapporti in squadra, il giocatore ammette di non conoscere ancora bene i compagni:

“Come ho detto, ho incontrato la squadra l’anno scorso in EuroCup ma non conosco personalmente i ragazzi. Ho conosciuto Antonio Cugliandro qualche anno fa, quando allenava la nazionale bulgara a Sarajevo. All’epoca mi voleva già a Reggio, ma avevo bisogno di restare vicino a casa. Sono contento che non si sia dimenticato di me e che mi abbia richiamato dopo qualche anno”.

La decisione di scegliere Reggio Calabria è maturata in maniera naturale:

“Non posso indicare un solo motivo. Sono davvero felice che tutto sia andato al posto giusto: ero disponibile a trasferirmi all’estero, volevo migliorare come giocatore e questa grande opportunità è arrivata da un club di alto livello come Reggio. Ho parlato anche con altre società, ma l’offerta e l’atteggiamento delle persone del club sono stati eccellenti”.

Con l’arrivo di Adam Šimonek, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic aggiunge un tassello importante al suo progetto sportivo: un innesto che porta entusiasmo, ambizione e qualità per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide e grandi emozioni.