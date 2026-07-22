Aeroporti calabresi, i sindacati chiedono un incontro urgente con Occhiuto
La richiesta nasce dalla necessità di avviare un confronto istituzionale sul futuro del Gruppo SACAL attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali
22 Luglio 2026 - 16:16 | Comunicato Stampa
Le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI Calabria hanno trasmesso una nota al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, con la quale chiedono un incontro urgente sul futuro assetto del sistema aeroportuale calabrese, in vista dell’imminente insediamento del nuovo management della SACAL S.p.A. e della società controllata.
La richiesta di un confronto istituzionale
La richiesta nasce dalla necessità, rappresentata dalle OO.SS. di avviare un confronto istituzionale sul futuro del Gruppo SACAL attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.
FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI ritengono che una fase così delicata e strategica per il trasporto aereo regionale debba essere accompagnata da un confronto capace di preservare il sistema di relazioni industriali costruito negli anni tra azienda e organizzazioni sindacali.
L’obiettivo delle Federazioni è contribuire alla definizione di un percorso che possa coniugare lo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese con la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la valorizzazione delle professionalità e le opportunità di crescita economica, occupazionale e di mobilità per l’intera Calabria.
Il modello di confronto con SACAL
Le OO.SS. sono convinte che il Presidente Occhiuto possa continuare a sostenere quel modello di confronto tra azienda e parti sociali che, negli ultimi tre anni, come è apparso evidente anche nell’ultime ore, ha consentito al sistema aeroportuale regionale calabrese di raggiungere importanti risultati come dimostrato anche dalla sottoscrizione del primo accordo integrativo aziendale nella storia di SACAL, frutto di un percorso costruttivo e condiviso e mai realizzato in precedenza.
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