Il sindaco f.f. Brunetti: ‘Chiederemo il risarcimento danni a Saladini’

L’ennesimo scontro politico sull’ammissione del sindaco f.f. Brunetti a La Fenice Amaranto, è avvenuto questa mattina in Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal presidente Massimo Ripepi. In altre pagine del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del primo cittadino in risposta alle tante domande che gli sono state poste su più argomenti. Quando si è parlato di Saladini ha dichiarato: “Eravamo al fianco di Saladini al momento dell’iscrizione per dargli ulteriore forza, ora invece dobbiamo chiedergli il risarcimento danni. E ci sono anche i canoni dello stadio Granillo non pagati, circa 140 mila euro“.

