Il sindaco Falcomatà su ristrutturazione Granillo, apertura Curva Nord e bando

Nel giorno della conferenza stampa presso Palazzo Alvaro, che ha illustrato il piano di riqualificazione delle diverse palestre presenti in città ed in provincia attraverso un importante finanziamento, abbiamo approfittato della presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, per fare il punto della situazione anche sullo stadio Oreste Granillo. E’ di ieri la notizia dell’affidamento da parte della Reggina di Luca Gallo alla “Aurora Immobiliare” di un mandato esplorativo per la ristrutturazione dell’impianto:

“E’ una notizia positiva, l’ho appresa anche io attraverso la stampa. Significa che si sta andando avanti, si procede ed una volta avviata questa fase progettuale, ci si confronterà tra la Reggina e l’Amministrazione comunale per capire come proseguire. Sapete già che in questi giorni abbiamo avviato le procedure di messa a norma e di ammodernamento dell’Oreste Granillo dopo l’attività di riqualificazione della Gradinata. Interventi sulla tesatura dei tiranti della copertura che storicamente hanno portato sempre delle problematiche anche in sede di collaudo iniziale, adesso dopo venti anni la legge prevede che vi sia una verifica dei cavi stessi. Sulla scorta dei lavori effettuati in Tribuna Est, verrà sistemata anche la Curva Nord quindi ammodernata ed abbellita, oltre agli interventi effettuati per i sanitari ed altro. I lavori anche in quel settore stanno procedendo, non fissiamo al momento date di apertura, si sta seguendo un determinato percorso. Il bando? Abbiamo atteso un pò per la mancanza di qualche documento, adesso siamo ai dettagli e quindi a breve potrà essere pubblicato”.