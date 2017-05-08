‘Il Sindaco di Riace’, la Rai ufficializza nuova fiction. Beppe Fiorello sarà Mimmo Lucano

Il sindaco di Riace è la storia di Mimmo Lucano che ha accolto i migranti creando un’opportunità di crescita per Riace, paese calabrese che si era svuotato. I migranti hanno ripopolato il paese, è un esempio di integrazione straordinario”. Cosi Tinni Andreatta, direttrice di Rai Fiction, ufficializza il nuovo progetto che vedrà Beppe Fiorello vestire i panni del sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

“Sento già la battuta: “Portateli a casa tua” – dichiare Fiorello – invece questo progetto realizzato dovrebbe diventare un modello. L’idea mi è venuta una notte, navigando su Internet, a caccia di idee. Tra le cinquanta persone più importanti stilata da Fortune, tra tanti nomi di potenti della terra, al quarantesimo posto degli uomini più influenti del mondo leggo: Mimmo Lucano. Chi è? Cerco e trovo la sua storia. Nel 1998 a Riace sbarca una nave carica di curdi. Le vecchie case e le botteghe abbandonate rinascono, ora ci lavorano un calabrese e un migrante. Ho girato per Riace, c’è tutto il mondo, è una comunità perfetta. È bellissima perché in ogni bottega trovi un calabrese e un migrante, un calabrese che fa il pane con un’indiana, un netturbino cingalese. Il modello Riace ti dice che il Paese non deve avere paura dei migranti”.