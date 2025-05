San Lorenzo, Sandro Polimeni è il nuovo sindaco

Al momento della chiusura dei seggi, ieri sera alle ore 23:00, mancavano soltanto 14 voti – pari allo 0,6% – per raggiungere il quorum

Sandro Polimeni è ufficialmente il nuovo sindaco del Comune di San Lorenzo, eletto a capo del movimento civico Sveglia. La soglia del 40% dei votanti, necessaria per rendere valida l’elezione, è stata nettamente superata alle ore 8:00 di questa mattina.

Al momento della chiusura dei seggi, ieri sera alle ore 23:00, mancavano soltanto 14 voti – pari allo 0,6% – per raggiungere il quorum. Una distanza minima, che è stata colmata nelle prime ore di oggi, permettendo l’elezione ufficiale del nuovo primo cittadino.

Polimeni, già vicesindaco nella precedente amministrazione, si era dimesso insieme ad altri consiglieri, determinando lo scioglimento del consiglio comunale. Con la sua candidatura, ha presentato una squadra composta da giovani professionisti e figure con esperienza amministrativa, con l’obiettivo di rilanciare l’azione politica del comune.

La lista “San Lorenzo Sveglia” è stata l’unica presentata, poiché un’altra lista, “La Scelta Giusta per San Lorenzo“, non è riuscita a completare la documentazione necessaria per la presentazione.

Con l’elezione di Polimeni, San Lorenzo esce da un periodo di commissariamento e si prepara ad affrontare le sfide amministrative con una nuova guida.