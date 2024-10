Siracusa-Reggina, la probabile formazione amaranto: Navas o Franchini?

Secondo impegno ufficiale per la Reggina di Roberto Cevoli che, questa sera, renderà visita al Siracusa nella terza ed ultima giornata del girone M di Coppa Italia Serie C. Vincere, come lo stesso tecnico ha dichiarato al termine del test di Milazzo di mercoledì, è l’unico obiettivo: senza i tre punti Tulissi e compagni sarebbero eliminati, con gli aretusei al turno successivo.

LE ULTIME – Non saranno, però, del match i tre volti nuovi, Tassi, Solini e Zibert, arrivati ieri alla corte del club di via Petrara. Out al pari di Salandria ed Alessio Viola, parimenti esclusi dalla lista dei convocati.

PROBABILE FORMAZIONE – A difesa della porta di Alessandro Confente, dovrebbe essere riproposta la difesa a quattro già vista nelle amichevoli precampionato e con la Vibonese. Capitan Conson e Redolfi saranno i centrali, Kirwan e Zivkov gli esterni. Petermann e Marino sicuri di una maglia a centrocampo, da capire se sarà Navas o Franchini a completare il terzetto. In avanti, verso la conferma del tridente Emmausso-Maritato-Tulissi, Sandomenico e Ungaro insidiano l’ex Siena ma dovrebbero subentrare a gara in corso.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Redolfi, Zivkov; Petermann, Marino, Navas; Emmausso, Maritato, Tulissi. ALLENATORE: Cevoli. A DISPOSIZIONE: Morabito, Vidovsek, Ciavattini, Curto, Pogliano, Mastrippolito, Bonetto, Franchini, Sandomenico, Ungaro.

BALLOTTAGGI: Navas-Franchini 60%-40%, Emmausso-Sandomenico-Ungaro 40%-35%-25%

