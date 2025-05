Siracusa e Reggina: attesa, tensione, fibrillazione e per gli amaranto una certezza…

Vietata la trasferta ai tifosi del Siracusa, tutto regolare, e non poteva essere diversamente, per quelli della Reggina che certamente riempiranno il settore ospiti a San Cataldo per gli ultimi palpitanti novanta minuti di campionato. Come ampiamente previsto, dunque, la proposta del presidente del Siracusa Ricci di impedire per una questione di reciprocità, la possibilità anche ai reggini di seguire la propria squadra, non è stata presa in considerazione.

Leggi anche

Si scaldano gli animi e sale la tensione in questi giorni perchè la posta in palio è molto alta e nonostante il vantaggio di un punto e l’opportunità di giocare contro una compagine che nulla ha più da chiedere al campionato, in casa aretusea c’è fibrillazione. Sponda amaranto, tranne qualche eccesso di nervosismo in società, tecnico e squadra stanno vivendo questi giorni in maniera molto serena ma anche concentrati e motivati. Chi è stato sempre dietro a inseguire non subisce particolari scossoni nonostante l’importanza dell’ultimo match, semplicemente perchè Barillà e compagni ormai da tempo sanno di avere un solo risultato da conquistare che è quello della vittoria e sarà così anche stavolta. Comunque andrà a finire certamente sul piano dell’impegno e della volontà nulla può essere rimproverato a questo gruppo, mentre per analisi più approfondite, sperando di poter sorvolare, è doveroso attendere il finale di stagione. Intanto godiamoci questi giorni di attesa fino alla partita, fiduciosi che qualcosa possa accadere e con la solita certezza: la Reggina avrà come sempre il sostegno e il calore della propria gente.