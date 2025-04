Sancataldese-Reggina: tifosi amaranto, il primo dato della prevendita

Ultima partita della stagione con la Reggina che punta ovviamente alla vittoria speranzosa che qualcosa possa accadere a Barcellona Pozzo di Gotto dove il Siracusa scende in campo per affrontare la Nuova Igea, forte di un punto in più in classifica. Ci si gioca la promozione in serie C e anche se i favori del pronostico sono in questo momento a vantaggio degli aretusei, si deve continuare a pensare che tutto può succedere nell’arco degli ultimi novanta minuti.

Leggi anche

Sicuramente ci credono i tifosi che all’apertura della prevendita riguardante i sostenitori ospiti, hanno già acquistato poco più di 200 biglietti per un settore che ne contiene 500. Nel caso in cui si dovesse arrivare al sold out, verrà messo a disposizione un altro settore.