Sancataldese-Reggina: prevendita aperta… nonostante la ‘proposta’ del presidente Ricci

“Al via la prevendita del settore ospiti di San Cataldo. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Non è possibile acquistare il tagliando on line.

Biglietto Settore Ospiti € 13,00

Biglietto Settore Ospiti Ridotto € 11,00 (donna e under da 13 a 17 anni)

Biglietto Settore Ospiti € 16,00 (al botteghino il giorno della gara)

Gratis sino a 12 anni”.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il presidente del Siracusa Ricci, in virtù del divieto imposto ai tifosi del Siracusa rispetto alla trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva proposto si facesse la stessa cosa per i tifosi della Reggina per una questione… di reciprocità.