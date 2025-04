Siracusa, sale la tensione. La proposta di Ricci scatena la reazione dei tifosi amaranto

Un solo punto separa la Reggina dal Siracusa e la promozione in serie C sarà decisa all’ultima giornata. Sale la tensione anche tra le società e lo si percepisce dalle dichiarazioni dall’una e dall’altra parte. Sponda aretusea, il presidente Ricci azzarda una proposta con le ovvie conseguenti reazioni da parte dei tifosi amaranto che sui social si sono scatenati: “Potranno caricare di tensione, potranno alimentare polemiche, potranno fare quello che credono, ma noi saremo concentrati in questi sei giorni e domenica ci andremo a giocare la partita delle partite che qualunque giocatore vorrebbe giocare. Avremo il supporto di tutta la città anche se a distanza, il grande rammarico è questo. Oggi sento parlare di campionati falsati, non regolari, sbilanciati. Facciamo che ci sia reciprocità: trasferta chiusa per noi, trasferta vietata per tutte e due che si contendono il campionato.

Parlando con le forze dell’ordine, ho detto che se c’è una cooperazione, una volontà tra società, un forte servizio d’ordine, si crea un dispositivo che possa evitare il contatto tra le due tifoserie, si può rendere possibile effettuare la trasferta, ma sappiamo già che non sarà così ed è per questo che non appena avremo la risposta definitiva, siamo già pronti per il maxischermo. Un regalo che la società insieme ad alcuni imprenditori vuole fare ai nostrio tifosi”.