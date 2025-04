Serie D: Reggina e Siracusa, atto finale. Anche in coda lotta bellissima. Prossimo turno e classifica

Si è arrivati all’ultima giornata per come tutti immaginavano, con il Siracusa in testa alla classifica e la Reggina ad inseguire con un solo punto di differenza tra le due squadre. Saranno bellissimi ed entusiasmanti gli ultimi novanta minuti, tutti da vivere e da seguire con i tifosi amaranto che sperano nel colpo di scena finale. Può succedere.

Altrettanto interessante è la lotta nella parte più bassa della classifica. Il Locri che sembrava finito può ancora sperare di disputare i play out ma dovrà necessariamente vincere il confronto della disperazione con l’Acireale, anch’esso impelagato nel caso in cui dovesse perdere. Stesso discorso per l’altro confronto diretto, destino di un calendario incredibile, tra il Favara e il Città di S. Agata. Attenzione all’Enna che per togliersi dai guai deve vincere a Pompei.

Leggi anche

Il prossimo turno

Favara – Città di S. Agata

Pompei – Enna

Locri – Acireale

Nissa – Licata

Nuova Igea – Siracusa

Sancataldese – Reggina

Scafatese – Ragusa

Vibonese – Paternò

Riposa: Sambiase

Leggi anche

La classifica

Siracusa 75

Reggina 74

Scafatese 62

Sambiase 54

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 43

Pompei 38

Ragusa 38

Nuova Igea 37

Sancataldese 35

Acireale 33

Enna 32

Favara 30

Licata 28

Città di S. Agata 24

Locri 23