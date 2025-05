Sit-in di fronte le cliniche reggine, FP CGIL e UILFPL: ‘Subito il rinnovo del contratto per sanità privata e RSA’

Nella giornata odierna, FP CGIL e UILFPL hanno organizzato una serie di sit-in davanti ad alcune strutture sanitarie private e RSA della provincia di Reggio Calabria aderenti al contratto collettivo ARIS-AIOP. Le mobilitazioni si inseriscono nel percorso di avvicinamento allo sciopero generale proclamato per mercoledì 22 maggio 2025.

Contratti fermi da anni: “Inaccettabili ritardi”

Il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) rappresenta il cuore della protesta: da oltre 6 anni per la Sanità Privata e addirittura 13 per le RSA. Tempi ritenuti ormai insostenibili da FP CGIL e UILFPL, soprattutto in un contesto di inflazione crescente che ha eroso il potere d’acquisto dei lavoratori.

«Si tratta di ritardi inaccettabili – spiegano i sindacalisti – per chi, ogni giorno, garantisce la salute dei cittadini operando in strutture nevralgiche per il sistema sanitario, spesso con condizioni economiche sempre più difficili».

Appuntamento il 22 maggio alla Cittadella Regionale di Catanzaro

I segretari Francesco Callea (FP CGIL) e Salvatore Marte (UILFPL), al termine dei sit-in itineranti organizzati oggi nel Reggino, lanciano un appello alla massima partecipazione in vista dello sciopero del 22 maggio. In quella data è prevista anche una manifestazione presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, per ribadire con forza la richiesta di un contratto dignitoso e adeguato ai tempi.