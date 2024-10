Il sito ufficiale della Reggina si è rifatto il look

La Reggina lancia il nuovo sito web, accattivante, responsivo, ricco di contenuti, totalmente rinnovato nella grafica e nei colori. Fortemente intuitivo e di rapida consultazione, è stato realizzato dal Dipartimento Information Technology della M&G. La struttura del sito è chiara e si presenta con un menu principale e con le notizie più importanti in primo piano, il risultato dell’ultima gara e il prossimo match.

Completa il sito la sezione un Social Wall in cui sono presenti i contenuti Twitter e Instagram che consentono di rimanere costantemente in contatto con i fan e indirizza i visitatori verso le più recenti notizie, articoli, redazionali ed altri interessanti sviluppi all’interno della Reggina.

L’obiettivo è di poter offrire ai tifosi amaranto un sito in continua evoluzione in grado non solo di essere al passo con i tempi, ma anche di innovare.