Nuovo Sito Web del MArRC, accattivante,immediato,trasparente

di Domenico Suraci – Si è tenuta presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la presentazione del sito web istituzionale della struttura reggina per eccellenza che accoglie i magnifici Bronzi di Riace, ma non solo come illustrato con entusiasmo dal direttore Carmelo Malacrino che ha spiegato come fin dai primi giorni del suo insediamento alla guida del MArRC si è impegnato nell’innovazione tecnologica degli strumenti di comunicazione e di relazione con l’utenza, anche attraverso i Social e ha presentato così questo nuovo importante servizio di informazione, formazione, orientamento e accesso:

“Il sito rappresenta una tappa importante nel processo di miglioramento costante nella qualità del servizio alla cultura e al territorio che il MArRC assicura ai visitatori e ai cittadini. Ed è uno strumento strategico per avere un riscontro sul gradimento del pubblico e adeguare la nostra offerta alle esigenze concrete dell’utenza , per una efficace valorizzazione del patrimonio archeologico”

Il direttore affiancato per l’occasione da Emanuela Bambara, funzionario per la comunicazione e la promozione al MArRC da gennaio 2018 e responsabile dell’ufficio stampa e dei contenuti culturali sul sito istituzionale. Insieme a lei, Giuseppe Ariano, manager culturale che ha descritto le caratteristiche del portale, visionabile anche in lingua inglese:

“Ideato con una grafica semplice e accattivante e di immediata comprensione, il Sito Web è stato concepito e realizzato come uno strumento di informazione e di orientamento all’utenza per l’accesso e la fruizione della ricca offerta culturale e civile del Museo. L’Home Page è strutturata su tre livelli principali. Nella banda alta tutte le rubriche per la navigazione: Il museo, gli eventi, media e foto gallery, le notizie e le informazioni utili, la promozione, l’amministrazione trasparente. In primo piano il box informativo, con giorni e orari di apertura e contatti. Sul secondo livello si trovano le collezioni esposte al pubblico nel percorso espositivo permanente e l’area stampa per i giornalisti e gli operatori dell’informazione. Sul terzo livello i Social, con aggiornamento in tempo reale.”

Dunque buona navigazione, e che il sito diventi uno strumento in più per visitare di persona, il nostro Museo che tutto il mondo apprezza: http://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/