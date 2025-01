Santo Palumbo porta la Calabria sul palco di Zelig – FOTO

La serata di ieri ha visto il debutto di Santo Palumbo sul prestigioso palco di Zelig, celebre programma televisivo dedicato ai grandi nomi della comicità italiana. Il comico reggino ha conquistato il pubblico con un monologo tagliente e coinvolgente, incentrato su una tradizione profondamente radicata a Reggio Calabria: le cosiddette “visite”.

La tradizione delle “visite” a Reggio Calabria

Chiunque sia cresciuto o abbia vissuto a Reggio Calabria conosce bene l’usanza delle “visite” a casa in seguito a eventi importanti: nascite, malattie, lutti e persino gravidanze sono tutte occasioni che richiamano amici e parenti per offrire conforto e sostegno. Di solito, questi momenti di condivisione sono accompagnati da beni di prima necessità, come zucchero e caffè, simboli di vicinanza e cordialità.

Santo Palumbo, forte delle sue radici calabresi, ha saputo trasformare questa tradizione popolare in un racconto comico dal sapore autentico. Durante la sua esibizione a Zelig, ha rievocato scene di vita quotidiana regalando al pubblico un ritratto vivido e divertente di come, a Reggio Calabria, una “visita” non sia mai solo una formalità, ma un vero e proprio rito di unione e condivisione.

Per guardare il video, CLICCA QUI.