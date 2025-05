A luglio Sky ‘Calciomercato L’Originale’ torna a Reggio Calabria: le date

La Metrocity rilancia sull'estate 2025: il noto programma televisivo tornerà a trasmettere in diretta dal Lungomare Italo Falcomatà

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna a puntare sullo sport e sulle grandi produzioni tv per continuare a rilanciare l’immagine e l’economia del territorio. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, il format Sky “Calciomercato – L’originale” è di nuovo pronto a raccontare i fatti più salienti dell’estate sportiva dagli scorci più suggestivi del comprensorio reggino. Dal 14 al 18 luglio prossimi, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, protagonisti indiscussi della fortunata trasmissione, entreranno nelle case degli italiani, insieme a tantissimi ospiti, trasmettendo in diretta dagli angoli più belli e suggestivi del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

L’edizione 2025 di Sky Calciomercato è stata presentata nei giorni scorsi a Fano, nel corso di una serata interamente dedicata a presentare le tappe della nuova stagione estiva, tra le quali, grazie all’accordo rinnovato con la Città Metropolitana, sarà ancora presente Reggio Calabria. Una vetrina enorme, l’ennesima, che vedrà le troupe del canale satellitare lavorare e muoversi, in lungo e in largo, per tutta l’area metropolitana.

Si rinnova, dunque, la collaborazione fra la Città Metropolitana, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ed una delle più dinamiche e appassionanti produzioni televisive che, ogni anno, raggiunge milioni di contatti e telespettatori in tutta Italia, attraverso ogni piattaforma possibile.

Il programma, scritto e ideato, fra gli altri, dal giornalista Alessandro Bonan, racconta le trattative del calciomercato, alternando la classica cronaca degli affari tra i club a generi, opinioni e musica con momenti di puro intrattenimento per le piazze che ospitano la mastodontica macchina organizzativa del programma tv.

Ogni sera, dunque, dal 14 al 18 luglio, la città metropolitana di Reggio Calabria sarà il cuore pulsante del calcio italiano, dove giornalisti sportivi, ex giocatori, commentatori e volti noti della tv accompagneranno gli appassionati verso l’inizio della nuova stagione sportiva, raccontando le migliori eccellenze sportive (e non) di tutto il territorio metropolitano.