Sms – Sport Music Show all’Arena dello Stretto
Il 13 e 14 agosto dalle 18 tornei, gara delle schiacciate e skills challenge riportano lo street basket sul lungomare di Reggio Calabria
12 Agosto 2016 - 17:48 | di Vincenzo Comi
Lo Street-Basket ritorna in città per infiammare a suon di canestri la città di Reggio Calabria.
L’Associazione Farcose in collaborazione con la società sportiva Lumaka, l’azienda Ntc, Reggioacanestro.it, Radio Touring 104 e Radio Rc International organizzano Sms, Sport Music Show.
Appuntamento alle ore 18 del 13 e 14 Agosto 2016 per una lunga notte legata al basket. Basket-B All Night Long accompagnata da tornei di tre contro tre, gara delle schiacciate, gara del tiro da tre, divertimenti, tiro impossibile(Money Shoot), Cinque contro Cinque misto e Skills Challenge accompagneranno i partecipanti della kèrmesse cestistica per tutta la notte.
Sms – Sport Music Show andrà in scena all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria riportando il basket nel punto turistico nevralgico principale della città.
La manifestazione sportiva è affiliata alla Fisb, Federazione Italiana Streetball ed ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e del Coni.
A tutti i partecipanti verrà data la maglia dell’evento: i premi messi a disposizione dai partner dell’evento sono realmente molteplici e tutti da scoprire.
L’intrattenimento è garantito dagli speaker di Radio Touring 104 accompagnati dal Walking Radio e dalle immagini del Walking Video affiancati agli Stand espositivi.
La serata conclusiva per celebrare l’evento cestistico si terrà presso il Lido Mahè alla Mezzanotte del 16 Agosto.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie