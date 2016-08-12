Sms – Sport Music Show all’Arena dello Stretto

Il 13 e 14 agosto dalle 18 tornei, gara delle schiacciate e skills challenge riportano lo street basket sul lungomare di Reggio Calabria

Lo Street-Basket ritorna in città per infiammare a suon di canestri la città di Reggio Calabria.

L’Associazione Farcose in collaborazione con la società sportiva Lumaka, l’azienda Ntc, Reggioacanestro.it, Radio Touring 104 e Radio Rc International organizzano Sms, Sport Music Show.

Appuntamento alle ore 18 del 13 e 14 Agosto 2016 per una lunga notte legata al basket. Basket-B All Night Long accompagnata da tornei di tre contro tre, gara delle schiacciate, gara del tiro da tre, divertimenti, tiro impossibile(Money Shoot), Cinque contro Cinque misto e Skills Challenge accompagneranno i partecipanti della kèrmesse cestistica per tutta la notte.

Sms – Sport Music Show andrà in scena all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria riportando il basket nel punto turistico nevralgico principale della città.

La manifestazione sportiva è affiliata alla Fisb, Federazione Italiana Streetball ed ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e del Coni.

A tutti i partecipanti verrà data la maglia dell’evento: i premi messi a disposizione dai partner dell’evento sono realmente molteplici e tutti da scoprire.

L’intrattenimento è garantito dagli speaker di Radio Touring 104 accompagnati dal Walking Radio e dalle immagini del Walking Video affiancati agli Stand espositivi.

La serata conclusiva per celebrare l’evento cestistico si terrà presso il Lido Mahè alla Mezzanotte del 16 Agosto.