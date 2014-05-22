Presso la sala biblioteca del Palazzo della Provincia si è svolta la conferenza stampa di presentazione della VIII edizione della manifestazione “Società Civile e Cultura per la Legalità” che si svolgerà sabato 24 maggio a Lazzaro di Motta San Giovanni.

Per la Provincia, che patrocina e promuove l’evento, sono intervenuti il Presidente Giuseppe Raffa, il Vicepresidente Giovanni Verduci, l’Assessore alla Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo, per il Comune di Motta San Giovanni il vice Sindaco Giuseppe Benedetto.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Motta San Giovanni, è stato presentato dal presidente dell’associazione, Ida Cotrupi.

Il programma tra concorso studentesco e premiazione

Il programma prevede due momenti importanti, il primo coinvolgerà gli studenti che hanno partecipato al concorso intitolato al procuratore Pier Luigi Vigna e si svolgerà la mattina di sabato; il secondo, nel pomeriggio, consisterà nella cerimonia di conferimento dei premi.“La Pro Loco – ha dichiarato Ida Cotrupi – ha inteso occuparsi di legalità perché solo attraverso essa si può giungere allo sviluppo ed al progresso del Territorio”.Stessa idea per il vicesindaco Benedetto che, dopo aver plaudito per la valida iniziativa, ha rimarcato l’importanza che simili eventi hanno per il consolidarsi della cultura della legalità.L’Assessore Lamberti Castronuovo si è invece soffermato sull’importanza simbolica che riveste un premio, che non deve essere svilita e che costituisce un patto fra chi organizza e chi riceve l’encomio, mentre il Vicepresidente Verduci, dopo aver ricordato lo straordinario successo della passata edizione, si è detto certo che il buon lavoro fatto dalla Pro Loco sarà ripagato, anche quest’anno, dalla forti emozioni che la cerimonia riesce a trasmettere.

Il Presidente della Provincia Raffa, dopo aver ricordato le numerose iniziative fatte in difesa e per la promozione della legalità, ha invitato tutti a Lazzaro per essere protagonisti di questo importante momento di aggregazione e arricchimento sociale.

I premi dedicati alle vittime della mafia

I premi saranno dedicati alle Vittime della Mafia.

Di seguito i riconoscimenti e i premiati di quest’anno: premio ANTONINO CAPONNETTO a GIANFRANCO CIANI (Procuratore Generale – Suprema Corte di Cassazione); premio NINNI CASSARÀ a ROBERT “BOB” MOORE (Ministro di Stato ACOA Governo Federale Canada, già Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e Procuratore Generale del Canada); premio ANTONIO MANGANELLI ad ALESSANDRO PANSA (Capo della Polizia di Stato); premio GIOVANNI FALCONE a FEDERICO CAFIERO DE RAHO (Procuratore Capo – Procura di Reggio Calabria); premio PAOLO BORSELLINO a DOMENICO GOZZO (Procuratore Aggiunto – Procura di Caltanissetta); premio ROCCO CHINNICI a RAFFAELE MAZZOTTA (Procuratore Capo – Tribunale di Crotone); premio DON PINO PUGLISI a MONS. VINCENZO BERTOLONE (Arcivescovo Metropolita Diocesi Catanzaro – Squillace); premio CARLO ALBERTO DALLA CHIESA a FRANCESCO ANTONIO MUSOLINO (Prefetto di Napoli); premio IMPEGNO ALLA LEGALITÀ a GIUSEPPE MAGLIOCCO (Generale di Brigata – Comandante SCICO Guardia di Finanza); premio IMPEGNO ALLA LEGALITÀ a FRANCESCO CAPORALE (Procuratore Aggiunto – Procura di Roma); premio AGNESE PIRAINO IN BORSELLINO a MARCELLO VIOLA (Procuratore Capo della Repubblica – Tribunale di Trapani); premio AGNESE PIRAINO IN BORSELLINO a LUCIA, MANFREDI e FIAMMETTA BORSELLINO; premio MARIO FRANCESE a LIRIO ABBATE (Scrittore e Giornalista).Sarà consegnata la menzione speciale alla LEGIONE CARABINIERI CALABRIA.Premio della RICONOSCENZA a GUIDO MARINO (Questore di Napoli), GIOVANNI RICCIULLI (Ambasciatore Italiano in Armenia). Programma:ore 09.30 Sala Conferenze “Al Faro” (Lungomare Cicerone – Lazzaro RC) incontro e premiazione delle Scuole che hanno partecipato al Concorso.

Interventi, esibizione e cerimonia di premiazione

Coordina Tiziana COZZUPOLI e intervengono Gianfranco CIANI (Procuratore Generale – Suprema Corte di Cassazione), Luigi RIELLO (Sostituto Procuratore Generale – Suprema Corte di Cassazione), Federico CAFIERO DE RAHO (Procuratore Capo – Procura di Reggio Calabria)ore 16.00 Esibizione del V Reparto Volo Polizia di Stato – Reggio Calabriaore 17.00 Premio “SOCIETÀ CIVILE E CULTURA PER LA LEGALITÀ”La cerimonia sarà allietata da ‘‘Gli Archi dell’orchestra filarmonica F. Cilea’’Direttore M.stro LUIGI MIRIELLOCoordinaPietro MELIAGiornalista