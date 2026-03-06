La Società Ginnastica Gebbione organizza la prima prova regionale Silver di Ginnastica Ritmica

La Società Ginnastica Gebbione è lieta di invitare tutti gli appassionati di sport alla prima prova regionale del Campionato Individuale Silver di Ginnastica Ritmica, che si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 9:00 presso il Palazzo dello Sport “Gianfranco Benvenuti” di Reggio Calabria. Con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella rinomata e rinnovata cornice del PalaBotteghelle, la Società Ginnastica Gebbione è orgogliosa di organizzare questo importante evento sportivo.

La manifestazione richiamerà ginnaste, istruttrici e famiglie da tutte le province della Calabria, offrendo a bambine e ragazze l’opportunità di vivere serenamente questa emozionante esperienza nella propria città. La Società Ginnastica Gebbione sarà inoltre presente in pedana con ben 50 ginnaste, a testimonianza del grande vivaio e dell’intenso lavoro quotidiano svolto dallo staff tecnico nella crescita sportiva e personale delle proprie atlete. Un numero significativo che conferma la solidità del progetto societario e l’entusiasmo che anima il movimento della ginnastica ritmica sul territorio. In totale, saremo felici di ospitare circa 130 ginnaste provenienti da tutta la Calabria, insieme alle rispettive società sportive, per una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori che la ginnastica ritmica sa trasmettere.