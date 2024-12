La società Stretto di Messina SpA cerca personale: il dettaglio delle posizioni aperte

L'azienda impegnata nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, è alla ricerca di nuove professionalità per potenziare il proprio organico

Stretto di Messina S.p.A., azienda impegnata nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, è alla ricerca di nuove professionalità per potenziare il proprio organico. in vista della realizzazione del Ponte sullo Stretto, uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi e attesi in Italia.

Un’opera, quella dell’attraversamento stabile, che cambierà il volto del trasporto e della mobilità non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa.

Posizioni aperte

In questo contesto di grande sviluppo, Stretto di Messina S.p.A. ha aperto diverse selezioni per profili altamente qualificati nei seguenti ambiti:

Specialista BIM

Specialista Normativa e Verifica Requisiti

Buyer Senior

Specialista Social Media

Specialista Amministrazione e Contabilità

Specialista Amministrazione del Personale

Come candidarsi

L’iter di selezione sarà gestito da una società esterna specializzata, che si occuperà di raccogliere e valutare le candidature. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura direttamente attraverso il sito web dell’azienda, consultando le specifiche posizioni disponibili nella sezione “Lavora con noi”. È possibile, inoltre, inviare una candidatura spontanea, per essere presi in considerazione per future opportunità.

Per maggiori dettagli e per candidarsi, è possibile visitare la pagina dedicata: https://strettodimessina.it/web/lavora-con-noi/.